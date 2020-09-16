Korona maskesini evde unutunca külodunu yüzüne geçirdi

Maskesini evde unutan genç radyocu, çantasını karıştırıp kullanılmamış iç çamaşırı bularak çözümü iç çamaşırını maske olarak kullanmakta buldu. "Bu maske mükemmel işe yarıyor, özellikle ince ipleri kulaklarınızın üzerine çekebiliyorsunuz" dedi. İş arkadaşları ise, Clarke'ın bu halini görünce şaşkına döndü.

Daha sonra Türk basınında yer aldığını öğrenem Haylee Clarke sosyal medya paylaşımıyla 'külot maske' haberinin yayılmasından duyduğu sevinci paylaştı. Clarke paylaşımında 'Anne başardım. Benim iç çamaşırı maske videom Türkiye, Belçika, Hollanda ve Finlandiya'ya ulaştı" dedi.