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Bahar Candan abdest almayı bilmiyor Hz. Yuşa türbesindeki hali olay oldu

İşte Benim Stilim ile tanınan Bahar Candan tesettüre girip Hz. Yuşa'nın türbesine gitti. Abdest almayı bilmediği ortaya çıkan Bahar Candan, paylaşımı ile tepki çekti.

Bahar Candan bu kez de tesettürlü görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Bahar Candan, Bilgehan Aydın ile birlikte Hz. Yuşa Kabri'ni ziyaret etti. Hz. Yuşa Kabri'ni ziyaretinden video yayınlayan Candan, Bilgehan Aydın ile beraber abdest aldı. 

Bilgehan Aydın'ın abdesti nasıl alınacağını Bahar Candan'a tarif etmesi "abdest almayı bilmiyor" yorumlarına neden oldu. 

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