Fırat Tanış yıllar sonra açıkladı alkol tedavisi görmüş

Okan Bayülgen ile Nokta programına konuk olan Fırat Tanış, Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin gösterimlerine neden katılmadığını, dublaja neden gitmediğini "tek" kelimeyle anlattı.

Nuri Bilge Ceylan'nın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde Kenan karakterine hayat veren Fırat Tanış'ın önce filmin galalarına sonra da dublaja gitmemesi büyük tartışma yaratmıştı.Bu konuyla ilgili sessizliğini koruyan Fırat Tanış yıllar sonra neden galaya ve dublaja gitmediğini tv100'de yayınlanan Nokta programında Okan Bayülgen'e açıkladı.

Fırat Tanış'ın dublaja gitmemesi nedeniyle Kenan karakterini başka biri seslendirmişti. Nuri Bilge Ceylan'ın bu olaydan sonra Fırat Tanış'ı defterden tamamen sildiği öne sürülmüştü.

Nokta programında Okan Bayülgen'in bu konuyu gündeme getirip "Neden dublaja gitmedin?" diye sorması üzerine Tanış yıllar süren sessizliğini sona erdirdi.

Fırat Tanış, Okan Bayülgen'in sorusuna tek kelimeyle yanıt verdi ve "Klinikteydim" dedi.