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Devlet Bahçeli'nin TTB sözlerine Temel Karamollaoğlu kahkaha atarak cevap verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TTB "kapatılsın" şeklinde kullandığı ifadelere kahkaha atarak "Niye kapatılacakmış?" şeklinde cevap verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu.

Gündeme dair hem soruları yanıtlayan hem de değerlendirmelerde bulunan Bilge Başkan Karamollaoğlu'na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) kapatılsın" çıkışı soruldu.

Bahçeli'nin TTB ile söylediklerini canlı yayında Şirin Payzın tarafından öğrenen Karamollaoğlu, duruma kahkaha atarak tepki verdi.

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