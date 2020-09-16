Sakarya'da şehir merkezinde satırlı dehşet

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yol vermeme ve bir birlerine küfür ettiği iddiasıyla kavga etmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan biri bir dükkana girerek aldığı satırla adeta dehşet saçtı. Diğer sürücü ise satır darbelerinden kendini yol kenarından bulduğu meyve kasasıyla korumaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu olası bir facianın önüne geçilirken bir süre daha devam eden kavga tarafların araca binerek uzaklaşmasıyla son buldu. Kavga anını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.