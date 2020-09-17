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Hali̇l Sezai̇ yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Bugün sosyal medyada Halil Sezai'nin adını ilk kez duydum. İyi ki bugüne kadar tanımamışım. Bu adamın, yaşlıya, geleneğe, dine saygısının olmadığını bu videoda gördük. Sen böyle bir şerefsizliği yapma hakkını kendinde nasıl buluyorsun?

Eren Erdem, olayı araştırmadan kendine sanatçı diyen bu kişiye sahip çıkıyor. Gerçeği öğrenince özür dilerim diyor, kardeş sen o araştırmayı daha önce niye yapmadın? Halil Sezai serbest kalıyor, adalet bu mu, hukuk bu mu? Neden bu adam dışarıda birileri bunun cevabını vermeli?

Ben sizden şiddetli bir tepki bekliyorum, Allah aşkına buna tepki koyun, bu adam tutuklanana kadar tepkimiz devam etmeli. Bu adama sahip çıkanları da üstüne koyup tepkimizi ortaya koyalım.

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