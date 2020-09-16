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İstanbul Silivri'de vicdansız sürücü otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

İSTANBUL Silivri'de bir kişi, aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Otomobil, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından durduruldu. Yaralı köpek, olay yerinden kaçarken; vicdansız sürücü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi. 

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Silivri Çeltik Mahallesi'nde bir kişi, aracının arkasına bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer sürücüler, korna çalarak vicdansız adamı durdurdu. Otomobilinin penceresini açan kişinin savunması ise 'pes' dedirtti. Vicdansız kişi, "Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım" dedi.

Yaralı köpek diğer sürücüler tarafından kurtarıldıktan sonra kaçarken; sürücü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi.

Öte yandan; köpeğin sürüklendiği ve sürücünün açıklama yaptığı anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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