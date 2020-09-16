Gaziantep'te iş yerine dalan otomobil bebek arabasını teğet geçti
GAZİANTEP'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, züccaciye dükkanına girdi. Kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, iş yerinin önünde duran bebek arabasındaki 2 çocuğun kıl payı kazadan kurtulduğu görüldü.
GAZİANTEP Çiksorut Mahallesi'nde meydana gelen kazada; Sait Emre Ç. (19), yönetimindeki 27 P 6866 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, içerisinde iki bebeğin bulunduğu bebek arabasının yanından geçip iş yerinin önündeki Eyüp Kesen ve Ali Kesen'e çarptı. Dükkana giren otomobil, kasada duran iş yeri sahibi Hüseyin Tilki'ye de çarpıp durdu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cam parçalarının arasında kalan yaralılar, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Kesen, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Görgü tanıkları, otomobilin teğet geçtiği bebek arabasındaki iki çocuğun şans eseri kurtulduğunu söyledi.
Halay çekerken yaralandılar
Ali Kesen ve Eyüp Kesen'in yeni iş yerini 10 gün önce açan kuzenleri Hüseyin Tilki'ye 'hayırlı olsun' ziyareti için geldikleri öğrenildi.
Kaza, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bebek arabasını teğet geçerek iş yerinin önünde halay çektikleri görülen Ali Kesen ve Eyüp Kesen'e çarparak içeriye girdiği görüldü.