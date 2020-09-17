BIST 1.107
DOLAR 7,54
EURO 8,89
ALTIN 470,55
MAGAZİN

Deniz Akkaya Selin Ciğerci birbirine girdiler

Taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci’ye sert tepki gösteren Deniz Akkaya, “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor” dedi. İkili arasında canlı yayında tartışma çıktı.

Bir süredir İzzet Çapa ile Uçankuş TV'de Canlı Masa isimli program sunan Deniz Akkaya, dün akşam yayınlanan bölümde Selin Ciğerci ile birbirine girdi. Telefonda laf dalaşına giren ikiliden Akkaya "İki elim yakanda olacak" diye resti çekti.

İş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Dün akşam programda bu konuyu ele alan Deniz Akkaya ise çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi.

"İkim elim yakandadır"
Bu iddiaların üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya birbirine girdi. Evindeki kadının taşıyıcı anne olmadığını eltisi olduğunu söyleyen Ciğerci, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Canlı yayında tartıştığı Ciğerci'nin kendisini çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya, "Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor" dedi.

"Daha çocuğun olmadan konuşuyorsunuz ayıp"
Şu an taşıyıcı anne gibi birinin olmadığını söyleyen Ciğerci, "Ben sadece isteklerimi söyledi. Ha evlatlık alırım ha o yöntemle olur. Ben sadece taşıyıcı anne istiyorum dedim. Türkiye'de bunun yasak olup olmadığını biliyor muydum sanki? Siz bana bunu söyleyeceğinize kadar koronayı bilip maske çıkardınız. Bu kadar beni çocuğumla para kazanmama taktıysanız... Daha çocuğum olmadan böyle konuşuyorsun ayıp ya" dedi.

"Sanane"
Bunun üzerine araya giren Akkaya ise "Selincim olamaz, kanunlar izin vermiyor" deyince küplere binen Ciğerci "Sana ne" diyerek öfke kustu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Karamollaoğlu Bahçeli'nin 'TTB kapatılsın' önerisine kahkaha atarak yanıt verdi
Bakanlık duyurdu! Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü daha açılıyor
'Okulda öpüşme' davasında karar! MEB, felç kalan lise öğrencisine rekor tazminat ödeyecek
Dolar birden fırladı! Euro, altın, borsa hepsi düşerken dolar tarihi rekor kırdı...
İstanbul Bilişim'de milyarlık vurgun: Kimliğimi alıp üzerine şirket kurdular
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esenyurt'ta değnekçi terörü! Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini bastılar
Karabük'te erkek arkadaşının dövdüğü kadın hareket halındaki arabadan atladı
Kemal Ayvaz kimdir yaşı kaç İnstagram hesabından karısını sildi
İstanbul Silivri'de vicdansız sürücü otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi
Gaziantep'te iş yerine dalan otomobil bebek arabasını teğet geçti
Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz kimdir yaşı kaç ne iş yapıyor?
Sakarya'da şehir merkezinde satırlı dehşet
Babacan Holding ticari üniteleri satışa açıldı