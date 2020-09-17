Nutella'nın 'helal değiliz' yanıtı olay oldu ikinci açıklamasında bakın ne dedi!

Nutella'nın sosyal medyadaki resmi sayfasındaki "helal değiliz" yanıtı olay oldu. Firma ikinci açıklamasında özür dileyip Türkiye'de satılan Nutella'nın helal sertifikalı olduğunu açıkladı. Tartışmalara katılan Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Bizim safımız yıllardır belli. Hem yerli, hem helal" dedi.

Abone ol

İtalya merkezli çikolata üreticisi Nutella, Twitter'dan ürünlerinin helal sertifikalı olup olmadığını soran bir tüketiciye "Helal değiliz" diye yanıt verdi. Twitter'da hem Dünya hem de Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasına giren Nutella, bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulundu ve özür diledi.

Kullanıcıya "helal değil" yanıtı

Nutella'nın yaptığı ikinci paylaşımda, "Dünya çapında satılan tüm Nutella'lar helal tüketime uygundur. Nutella üreten tesisleri yüzde 90'dan fazlası halihazırda helal sertifikasına sahiptir. Geri kalan fabrikalar için ise sertifikalandırma süreci devam etmektedir. Daha önceki tweet'imizde yaptığımız hatadan dolayı özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

İkinci paylaşımda özür diledi: Türkiye'de satılan Nutella helal sertifikalıdır

Hilmi Güler'den Nutella'ya gönderme

Bizim safımız yıllardan beri belli.



Hem yerli, hem helal 👍 https://t.co/L9M5IAosF3 pic.twitter.com/eGWZ8EKPX3 — Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) September 16, 2020

Dünyaca tanınan çikolata firmalarından Nutella'nın sosyal medyadaki resmi sayfasının ürünlerinin helal olmadığını paylaşmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler sosyal medyadan net mesaj verdi

Firmanın bu cevabı üzerine Türkiye'nin en fazla fındık üretilen ili Ordu'dan cevap gecikmedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medyadan Ordu'da üretilen kakaolu fındık kremalarını paylaşarak, "Bizim safımız yıllardır belli. Hem yerli, hem helal" ifadelerini kullandı.