'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' deniliyordu! Ankara Valisi Vasip Şahin'den önemli açıklama

ANKARA Valisi Vasip Şahin 'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' denilen Ankara'daki vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre en çok vaka olan iller listesinde Ankara başı çekiyor. Ankara'daki yatak doluluk oranı yüzde 52.9; yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 64.8 düzeyinde. Türkiye'nin 'Vuhan'ı oldu' denilen Ankara'daki vaka sayılarına ilişkin Vali Vasip Şahin'den açıklamalar geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Altındağ ilçesindeki Ulus'ta yapılan Koronavirüs denetimine katılan Vali Şahin, vatandaşa ve esnafa sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulunup şunları söyledi:

*Sağlık Bakanımızın elinde hem Türkiye hem de Ankara rakamları var. Dolayısıyla en doğru bilgiler ve rakamlar onda olduğu için de onların açıklamaları bizi bağlayan açıklamalardır. Bakan Bey'in Ankara ile ilgili, rakamlarda geriye doğru gidiş olacağı şeklinde değerlendirmesi oldu. Biz de buna katılıyoruz. Biz şimdi Ankara'da geriye doğru gidiyoruz. Vatandaş son günlerde gittikçe daha artan duyarlılıkla bu tedbirlere dikkat etmeye çalışıyor. Bu henüz daha yeterli seviyede değil. Bunun çok daha ilerisini yapmamız gerekiyor ve bu da mümkün.

"Tersine çevireceğiz"

Ankara'nın salgının başından beri bilinçli olduğunu ancak yaz döneminde tatil ve düğünler nedeniyle vaka sayılarının istenmeyen noktalara doğru ilerlediğini kaydeden Vali Şahin, "Şimdi bunu önlemeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra vatandaşların bireysel tedbirleriyle hem de bizim denetim ekiplerimizle birlikte yaptığımız denetimle, uyarı ve bilinçlendirme çalışmalarıyla inşallah bunu tersine çevireceğiz. Bu bizim elimizde, istersek başarabiliriz. Onun için de bütün vatandaşlarımızı bu konuda çok ciddi bir gayrete ve duyarlılığa davet ediyorum" diye konuştu.

"Başka bir ilacımız ya da aşımız henüz yok"

Şahin, aksayan durumlarda ikaz ve bilinçlendirme görevi yaptıklarını belirterek, "İşletmeler aynı hatada ısrar ederse o zaman da müeyyide uyguluyoruz. Görebildiğim kadarıyla vatandaşımız da iş yerlerimiz de uyum sağlamaya çalışıyor. Buna her birimiz, bütün Ankaralılar, esnafından müşterisine kadar, kamu görevlisinden özel sektöründe çalışanına kadar bu kurallara uymak durumundayız. Çünkü bu salgının şu anda önüne geçebileceğimiz başka bir ilacımız ya da aşımız henüz yok" ifadesini kullandı.