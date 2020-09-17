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Thiago Alcantara, Liverpool'la anlaşma sağladı

Liverpool, Thiago Alcantara'yı kadrosuna katmanın kıyısına geldi. Kırmızılar, Bayern Münih ile İspanyol futbolcunun transferi konusunda el sıkıştı.

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Thiago Alcantara, Liverpool forması giymeye hazırlanıyor. Premier Lig şampiyonu, Bayern Münih ile İspanyol yıldızın transferi konusunda anlaşma sağladı.

BBC'nin haberine göre Kırmızılar, 29 yaşındaki futbolcu için 30 milyon Euro ödeyecek.

Alman yetkililerin, Bundesliga başlamadan transferi bitirmek istemesinin ardından geçtiğimiz Pazartesi günü görüşmeler hızlandı.

Mayıs ayında Bayern Münih ile 2021 yılında bitecek sözleşmesini uzatma konusunda görüşmelere başlayan Thiago, fikrini değiştirerek yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.

2013 yılında Barcelona'dan Bayern Münih'e transfer olan Thiago Alcantara, 7 Bundesliga, 4 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası ile 1'er Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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