Muş'ta yeni korona tedbiri kararı! Özel araçlarda da maske takma zorunlu oldu

Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları sonrası il bazında farklı önlem kararları gelmeye devam ediyor. Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

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Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 9 Eylül 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23, 27. ve 72. maddelerine göre Muş valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları alındığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise “Korona virüs salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla birçok kurulumuz tarafından birçok karar alınmakta ve ilan edilmektedir. Korona virüs ile mücadelenin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik hususlarına riayet toplum sağlığı açısından hayati önem arz etmektedir. İlimiz genelinde yapılan gözlemlerde vatandaşlarımızın hususi olarak kullandıkları motorlu taşıtlarda maske takmadıkları gözlemlenmekte ve bu durumun korona virüsün bulaş riskini arttırdığı müşahede edilmiştir.

Bu nedenle; ilimiz genelindeki seyahat halindeki tüm motorlu taşıtlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir.

Uymayanlara idari para cezası

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır” ifadelerine yer verildi.