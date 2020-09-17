BIST 1.111
DOLAR 7,55
EURO 8,93
ALTIN 471,83
HABER /  YEREL

İBB meclisinde kavga oturuma 15 dakika ara verildi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde kavga çıktı.

Abone ol

İBB meclis toplantısı Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılıyor. Toplantıda, İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın  Ak Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun konuşmasına sözlü müdahalesi üzerine tartışma başladı.

Tartışmanın şiddetinin büyümesinin ardından kavga çıktı. Araya giren diğer meclis üyeleri kavganın büyümesini önlerken, oturumu yöneten İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma 15 dakika ara verdi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Muş'ta yeni korona tedbiri kararı! Özel araçlarda da maske takma zorunlu oldu
AK Partili Ömer Çelik'ten yaşlı adamı darp eden Halil Sezai'ye zehir zemberek sözler
Dolar birden fırladı! Euro, altın, borsa hepsi düşerken dolar tarihi rekor kırdı...
Nutella'nın 'helal değiliz' yanıtı olay oldu ikinci açıklamasında bakın ne dedi!
Afyonkarahisar'da 3 milyon lira vurgun yapan PTT memuru teslim oldu
Gazeteci Taha Akyol'u da telefonla dolandırdılar! Terör örgütleri peşinizde
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'un anlaştığı Lewis Baker Türkiye'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
Can Dündar için kaçak sayılma süreci başlatıldı
Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Aksungur tam yüklü mühimmatla 1 günden fazla uçtu
Kemal Ayvaz kimdir yaşı kaç İnstagram hesabından karısını sildi
Yorumlar 2 yorum