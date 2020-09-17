Uganda'da 219 mahkum çıplak şekilde cezaevinden firar etti

UGANDA'nın kuzeydoğusudaki Moroto bölgesindeki cezaevinden 219 mahkumun kaçtığı bildirildi. Mahkumların yakalanmamak için üniformalarını çıkartarak çıplak kaçtıkları ifade edildi.

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Uganda'nın kuzeydoğusudaki Moroto bölgesindeki cezaevinden 219 mahkumun kaçtığı bildirildi. Ulusal basında çıkan haberlerde, Moroto bölgesindeki cezaevindeki mahkumlar ile bekçilerin arasında yaşanan kargaşada, 219 mahkumun firar ettiği belirtildi.

Kargaşada bir bekçinin hayatını kaybettiği, kaçan mahkumların 15 silahı da aldığı kaydedildi. Mahkumların yakalanmamak için üniformalarını çıkartarak çıplak kaçtıkları ifade edildi.

Ordu Sözcüsü Flavia Byekwaso, yaptığı açıklamada, 2 mahkumun yakalandığını ve 2 mahkumun da öldürüldüğünü kaydetti. Byekwaso, firari mahkumları arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ordu sözcüsü Flavia Byekwaso, firar sonrasında yaşanan çatışmada bir asker ve iki mahkumun hayatını kaybettiğini belirterek, "Gardiyanları etkisiz hale getirip kaçmışlar. Dağlık alanda yakalanmamak için sarı renkli üniformaları çıkarmışlar ve Moroto Dağı’nın eteklerine doğru inmeye başlamışlar dedi ve çoğunluğunu hayvan hırsızlığı yapanların oluşturuğu ‘çıplak mahkumları’ bulmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.