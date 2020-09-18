Halil Sezai tutuklandı! 2 saatlik ifadesi sızdı Halil Sezai'nin ezan savunması
Şarkıcı Halil Sezai infial yaratan dayak görüntüleri sonrasında tutuklandı. Savcıya 2 saat ifade veren Halil Sezai, 'ezan mı okuyorsun lan' diyerek 67 yaşındaki adamı dövmüştü. Halil Sezai ifadesinde 'ezana' izahat getirdi ama yırtamadı.
İSTANBUL Tuzla'da villa komşusu olan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i döven Halil Sezai karakolda verdiği ilk ifadenin ardından serbest kalmıştı. Yaşlı adamı döverken görüntüleri kamuoyuna yansıyan Halil Sezai, savcılık talimatıyla ifade için adliyeye çağrıldı. Savcıya 2 saat ifade veren Halil Sezai, çıkarıldığı mahkemede "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Savcıya ifade vermeye 2 polisin eşliğinde gelen Halil Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu dikkat çekmişti. İfadesi 2 saat süren Halil Sezai'nin ezan savunması pek de inandırıcı olmadı. Dövdüğü yaşlı adam öleceğini düşünerek kelime-i şehadet getirince 'Ezan mı okuyorsun lan a... k...' diyerek daha çok vurmuştu. Halil Sezai ifadesinde şunları söyledi:
*Geçmişte Hüseyin Bey’le defalarca yemek yiyip vakit geçirmişizdir. Daha sonra bu samimiyetimize güvenerek çekim için bu villayı kullanabileceğimizi düşündüm. Hüseyin Meriç ile görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldım. Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım.
Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey’in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim.