Halil Sezai ifade vermek için adliyeye polisle geldi eline dikkat!

Diyarbakır eski Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi

Bakan Albayrak'tan 'Türk Reasürans' açıklaması: Hedefinizin sonuna kadar arkasındayız

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: 2 milyar TL kaynak aktarıldı

Sivas'ta evlilik hazırlığı yaptığı kadını ve annesini öldürüp intihar etti