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Halil Sezai ifade vermek için adliyeye polisle geldi eline dikkat!

TUZLA'da 67 yaşındaki komşunu darp eden Halil Sezai, avukatıyla birlikte polis eşliğinde adliyeye geldi. Sezai’nin savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Tuzla'da film çekimi nedeniyle tartıştığı 67 yaşındaki komşunu darp eden şarkıcı Halil Sezai, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, dün Halil Sezai’nin mevcutlu (polis eşliğinde) şekilde adliyeye gelerek ifade vermesi talimatını vermişti.

Sezai, öğle saatlerinde polis eşliğinde avukatıyla beraber adliyeye getirildi. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na gelen Sezai’nin savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Öte yandan, adliyeye gelen Halil Sezai’nin elinin sargıda olması dikkat çekti.

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