Halil Sezai'den dayak olayıyla ilgili akla ziyan savunma

Şarkıcı Halil Sezai, yaşlı komşusunu darp etmesiyle ilgili savcılıkta bir kez daha ifade verdi. İfadesinde kameralara yansıyan dayak olayına onlarca kılıf uyduran Sezai, elindeki odun parçasını şaka amaçlı taşıdığını ileri sürdü.

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Halil Sezai’nin savcılık ifadesinde yaşlı adamı darp ettiğini kabul ederek "Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım" dedi.

İfadesinde Hüseyin Meriç’i yaklaşık 2 yıldır tanıdığını belirten Sezai, "Geçmişte Hüseyin Bey’le defalarca yemek yiyip vakit geçirmişizdir. Daha sonra bu samimiyetimize güvenerek çekim için bu villayı kullanabileceğimizi düşündüm. Hüseyin Meriç ile görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldım." dedi.

"Sinirle kendisine birkaç defa vurdum"

İfadesinde, "Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım" şeklinde beyanda bulunan Sezai, şu şekilde devam etti: Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey’in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada ’Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı’ şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur."

"Şehadet getirdiğini duymadım"

Sezai ifadesini şu şekilde sonlandırdı: Tamamen Hüseyin Bey’in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım"

Neler yaşanmıştı?

Tuzla’da 15 Eylül’de Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai’yi savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırmıştı.

Sezai, yaklaşık 2 saat savcılıkta ifade vermesinin ardından "Kasten silahlı yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.