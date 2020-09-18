Muş ve Malatya'da art arda korkutan depremler

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde 4,1, Muş'un Korkut ilçesinde ise 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Türkiye geceyi art arda yaşanan depremlerle geçirdi. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.