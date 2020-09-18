BIST 1.111
DOLAR 7,54
EURO 8,95
ALTIN 474,06
HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli'nin kapatılsın dediği Türk Tabipler Birliği'ne Meral Akşener’den destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'kapatılsın' sözleri sonrası Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ı arayıp destek verdi. TTB'ye ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akşener, salgınla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Abone ol

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, Akşener’in TTB Başkanı'nın şahsında tüm sağlık çalışanlarına fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür ettiği belirtildi.

Görüşmede salgınla ilgili gelişmeler ve sağlık çalışanlarının çalışma şartları ile ilgili talepler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Türk Tabipleri Birliği’nin insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklediğini iddia ederek “Adında Türk bulunan Tabipleri Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır” çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin açıklamasına Türk Tabipler Birliği üyelerinden, CHP ve İYİ Partili isimlerden tepki gelmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Halil Sezai tutuklandı! 2 saatlik ifadesi sızdı Halil Sezai'nin ezan savunması Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muş ve Malatya'da art arda korkutan depremler
Netflix'e ağır darbe: 5 kat fazla iptal!
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi Rio Ave oldu
Neftçi Bakü - Galatasaray Avrupa Ligi maç sonucu
Türkiye'den AP'nin kararına sert tepki
Bakanlar Soylu ve Akar’a suikast girişimi davasında şok ifade!
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da geniş çaplı operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmek istiyor
ABD, Katar'a askeri anlamda özel statü vermeyi planlıyor
Gülay Uygun intihar mektubu ifşa oldu Müge Anlı detayı olay!
Somer Sivrioğlu evli çocuklarının annesi kimdir?
Yorumlar 6 yorum