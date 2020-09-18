Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber! 2 asker şehit 1 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu biri teğmen biri uzman çavuş olmak üzere iki askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Şehitlerin kimlikleri

Kuzey Irak'ın Haftanin Bölgesinde 2040 rakımlı tepe noktasında teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar esnasında terör örgütünce yapılan roketatarlı saldırı sonucu, Ağrılı Piyade Teğmen Harun Aslan şehit oldu. Piyade Teğmen Harun Aslan'ın şehadet haberi Ağrı Abide Mahallesinde yaşayan ailesine askeri ve sivil görevliler tarafından bildirildi.

Ailenin oturduğu eve Türk bayrakları asılırken, şehidin yakınları taziyeye geldi. Harun Aslan'ın cenazesi gece yarısı düzenlen törenin ardından Ağrı'ya gönderildi. Basına kapalı olarak yapılan karşılama töreninde şehidin naaşı Ağrı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şehit Piyade Teğmen Harun Arslan'ın cenazesi bugün kılınacak Cuma namazından sonra defnedilecek. Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan'ın kısa süre önce nişan yaptığı öğrenildi.

Evlere şehit ateşi düştü

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın (32) acı haberi, memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki baba evine ulaştı.

Şehidin ilçeye bağlı Gençali Mahallesi'ndeki baba evine gelen Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Cemal kılıç ile anne Fatma Kılınç'a verdi. Oğullarının şehit düştüğünü öğrendikten sonra fenalaşan acılı anne-babaya hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Acı haberi duyan komşuları ve yakınları da taziye için şehit evine akın ederken, eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 2 çocuklu

Göreve 2014 yılında başladığı öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 3 kardeşin ortancası olduğunu aktaralın şehidin, yarın düzenlenecek tören ile Mut'ta defnedileceği bildirildi.

Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın şehadet haberi, Karaman'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan eşi Hatice Kılıç'a yetkililer tarafından bildirildi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, şehit eşini ziyaret edip, taziyede bulundu. Evine Türk bayrağı asılırken, şehidin 1.5 yaşında Fatma Aynur ve 3 yaşında Ahmet Cemal isimli 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından şehit eşi Hatice Kılınç, çocuklarıyla birlikte İl Özel İdareye ait araçla, polis ve ambulans eşliğinde memleketleri Mersin'in Mut ilçesine gitmek için yola çıktı.