Gülay Uygun intihar mektubunda ne yazdı? Ölümüne dair şüpheler
Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır olayında flaş bir olay yaşandı ve Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun 2 sayfalık intihar mektubu yazarak tek kurşunla intihar etti. İntihar mektubunda ise ölümümden Müge Anlı sorumludur dedi. Peki Gülay Uygun intihar mektubunda ne yazdı Müge Anlı'nın bugün ATV canlı yayınında mektubu okuması bekleniyor.
ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Aleyna Çakır cinayetinde şok bir gelişme yaşandı. Aleyna'yı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, 2 sayfalık intihar mektubu yazarak tek kurşunla intihar etti. Gülay Uygun'un intihar mektubunda ise 'Ölümünden Müge Anlı sorumludur' yazdığı iddia edildi.
İntiharın ardından Aleyna Çakır'a işkence ettiği öne sürülen Ümitcan Çakır 'artık susmayacağım annemi Müge Anlı ve yanında çalışan kadınlar öldürdü' dedi. Gülay Uygun'un eşi ise ' Onları Allaha havale ediyorum ama. O Allahsız Müge Anlı var ya Allah onu perişan etsin." dedi. Bu olayın ardından birçok kişi bugün Müge Anlı'nın ATV ekranlarında bu iddialara canlı yayında vereceği cevaba kilitlendi. Bugün Müge Anlı'nın Gülay Uygun'un mektubunu okuması bekleniyor.
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar etti. 2 sayfalık intihar mektubu bırakan Gülay Uygun'un başına kurşun sıkarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Olaya ilişkin Ümitcan Uygun ve babası ile avukatları açıklama yaptı. Avukat, Gülay Uygun'un mektubunda 'ölümümden Müge Anlı suçludur' yazdığını açıkladı. Ümitcan Uygun'un babası ise Aleyna Çakır'ın babası için şoke eden bir ithamda bulundu. Aleyna'ya babasını tecavüz ettiğini iddia etti.
Aleyna Çakır'ı zorla pavyonda çalıştıran, işkence ederek öldürmekle itham edelin Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar etti. Sosyal Hizmetler’de görev yapan anne hakkında, Müge Anlı'da şoke eden iddialar gündeme gelmişti. Müge Anlı'nın yayınında Gülay Uygun'un Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği önü sürülmüştü.