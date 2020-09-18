BIST 1.111
DOLAR 7,54
EURO 8,95
ALTIN 474,06
HABER /  YEREL

Eminönü sahilinde ceset bulundu

EMİNÖNÜ sahilinde bulunan vatandaşlar, denizde ceset olduğunu gördü. İhbarla gelen ekipler kıyıya çıkarttıkları cesedin erkeğe ait olduğunu aktardı. Cansız beden adli tıp morguna kaldırıldı.

Abone ol

Olay, saat 07:00 sıralarında Eminönü açıklarında meydana geldi. İskelede bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi Deniz Polisi ekipleri tarafından denizden çıkarıldı.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber! 2 asker şehit 1 yaralı
Muş ve Malatya'da art arda korkutan depremler
Netflix'e ağır darbe: 5 kat fazla iptal!
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi Rio Ave oldu
Neftçi Bakü - Galatasaray Avrupa Ligi maç sonucu
ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'de can pazarı: Önce yaya ardından direğe çarpan araç ikiye bölündü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SP lideri Karamollaoğlu ile bir araya geldi
Devlet Bahçeli'nin kapatılsın dediği Türk Tabipler Birliği'ne Meral Akşener’den destek
İstanbul’da geniş çaplı operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Somer Sivrioğlu evli çocuklarının annesi kimdir?
Yorumlar