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Niğde'de can pazarı: Önce yaya ardından direğe çarpan araç ikiye bölündü

İhlas Haber Ajansı

NİĞDE'de gece saatlerinde korkunç kaza meydana geldi. Önce 17 yaşındaki yayaya ardından direğe çarpan araç hurdaya döndü. Kazada sürücü Çağrı K.(23) ölürken 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza eski Fertek yolundan meydana geldi. Hastaneler bölgesine seyir halinde olan Çağrı K.(23) yönetimindeki 51 ABD 789 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Furkan Ş.’ye (17) çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi hurdaya dönen otomobilden çıkarıldı. Yaya Kemal Furkan Ş. ile otomobil içerisinde sıkışan Ahmet Ö.(25), Ramazan B.(25) ve Batuhan Ş. (19) isimli yaralılar hastaneye sevk edildi. Durumları ağır olan Ahmet Ö., Ramazan B., Batuhan Ş. Hastanede tedavi altına alındı.

Otomobil içerisinde hayatını kaybeden Çağrı K. isimli şahsın cansız bedeni ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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