BIST 1.111
DOLAR 7,54
EURO 8,95
ALTIN 474,06
HABER /  POLİTİKA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

CHP'li Gürsel Tekin'den müthiş öneri! Meclis açılır açılmaz yasa çıkaralım

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, "Her eve belli bir miktar içme suyu, elektrik ve doğalgaz parasız olarak sağlanmalı" açıklaması yaptı.

Abone ol

Koronavirüsle mücadele kapsamında kimsenin borcundan dolayı elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmeyeceği açıklamasına rağmen bazı dağıtım şirketleri ve belediyelerin bu karara uymadığı ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Meclis açılınca bu konuda yasal düzenleme yapılmasını önerdi.

"Derhal açılmalı"

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre CHP'li Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgın sürecinde kimsenin borcundan dolayı elektrik, su ve doğalgazının kesilmeyeceği yönünde açıklaması olduğunu hatırlatarak, “Maalesef dağıtım şirketleri ve bazı belediyelerin bu karara uymadığını görüyoruz. Her eve belli bir miktar içme suyu, elektrik ve doğalgaz parasız olarak sağlanmalı, geçmiş borçlar nedeniyle su ve doğalgaz kesintileri yapılmamalı ve kesilmiş olanlar derhal açılmalıdır” dedi.

"Meclis açılır açılmaz yasa çıkaralım"

İktidarı uyardıklarını söyleyen CHP'li Tekin şu teklifte bulundu:

Salgınla mücadele; genelgelerle ya da sözlü talimatlarla yürütülemez. Gelin Meclis açılır açılmaz tüm bu konuları düzenleyen bir yasa çıkaralım. Anayasa açık ve net ortada. Daha fazla çiğnenmesine müsaade etmeyelim. Önümüz kış, zor günler bizi bekliyor. Hiç değilse hane halkının temel giderlerini oluşturan elektrik, doğalgaz ve su faturalarından vergi alınmamalı ve belli bir miktar içme suyu, elektrik ve doğalgaz parasız olarak sağlanmalıdır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Halil Sezai tutuklanmadan önce mesaj yolladı! 'Annesine küfür edip silahla tehdit etti' Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber! 2 asker şehit 1 yaralı
Muş ve Malatya'da art arda korkutan depremler
Netflix'e ağır darbe: 5 kat fazla iptal!
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rakibi Rio Ave oldu
Neftçi Bakü - Galatasaray Avrupa Ligi maç sonucu
ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'de can pazarı: Önce yaya ardından direğe çarpan araç ikiye bölündü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SP lideri Karamollaoğlu ile bir araya geldi
Devlet Bahçeli'nin kapatılsın dediği Türk Tabipler Birliği'ne Meral Akşener’den destek
İstanbul’da geniş çaplı operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Gülseren Budayıcıoğlu kimdir kitapları ve dizileri hangisi?
Yorumlar 4 yorum