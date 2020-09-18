Ümitcan Uygun'un babası kimdir Aleyna Çakır tecavüz skandalı

Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır olayında flaş bir olay yaşandı ve Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun 4 sayfalık intihar mektubu yazarak tek kurşunla intihar etti. İntihar mektubunda ölümümden Müge Anlı sorumludur yazan Gülay Uygun merak konusu oldu. Peki Aleyna Çakır'a babası tecavüz etmiş diyen Ümitcan Uygun'un babası kimdir?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen Aleyna Çakır cinayetinde şok bir gelişme yaşandı. Aleyna'yı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, 4 sayfalık intihar mektubu yazarak tek kurşunla intihar etti. Gülay Uygun'un mektubunda ise Ölümünden Müge Anlı sorumludur yazdığı iddia edildi. İntiharın ardından Aleyna Çakır'a işkence ettiği öne sürülen Ümitcan Çakır 'artık susmayacağım annemi Müge Anlı ve yanında çalışan karılar öldürdü' dedi. Gülay Uygun'un eşi ise ' Onları Allaha havale ediyorum ama. O Allahsız Müge Anlı var ya Allah onu perişan etsin." dedi. Bu olayın ardından birçok kişi Gülay Uygun kimdir, intihar mektubunda neler yazdı sorusunun yanıtını araştırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar etti. 4 sayfalık intihar mektubu bırakan Gülay Uygun'un başına kurşun sıkarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Olaya ilişkin Ümitcan Uygun ve babası ile avukatları açıklama yaptı. Avukat, Gülay Uygun'un mektubunda 'ölümümden Müge Anlı suçludur' yazdığını açıkladı. Ümitcan Uygun'un babası ise Aleyna Çakır'ın babası için şoke eden bir ithamda bulundu. Aleyna'ya babasını tecavüz ettiğini iddia etti.

Aleyna Çakır'ı zorla pavyonda çalıştıran, işkence ederek öldürmekle itham edelin Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar etti. Sosyal Hizmetler’de görev yapan anne hakkında, Müge Anlı'da şoke eden iddialar gündeme gelmişti. Müge Anlı'nın yayınında Gülay Uygun'un Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği önü sürülmüştü.

İddialar üzerine 'yurt annesi' olarak bilinen Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. İfadeye çağrılan Gülay Uygun, oğlu Ümit Can Uygun hakkındaki şoke eden ifşalar sonrasında zor günler yaşıyordu. Gülay Uygun'un bu olaylar sebebiyle geride 4 sayfalık bir mektup bırakarak intihar ettiği öğrenildi. Gülay Uygun'un başına tek el silahla ateş ederek yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Aleyna Çakır'ı bayıltana kadar dövüp ölümüne sebep vermekle suçlanan Ümit Can Uygun da açıklamalar yaptı. Müge Anlı'yı suçlayan Ümit Can Uygun şunları söyledi:

*Bu ölümden bir Müge Anlı, onun yanında çalışıp beni 24 saat arayan o karılar çalışanların hepsi sorumlu. Benim annemin ne kadar milliyetçi olduğunu herkes bilir. Yuvada yetişen çocukların hepsi ekmeğini yemiştir. Sayın savcım, Sayın Süleyman Soylu hepinize yalvarıyorum. Ben sustum ama bu saatten susma diye bir şey yok."

O Allahsız Müge Anlı var ya...

Gülay Uygun'un eşi ise intihardan Müge Anlı'yı sorumlu tuttu ve şunları söyledi:

-Benim eşim yanına yazmış. Benim ölüm nedenim Müge Anlı diye. Benim eşim bir kelimeye kendini vurdu. Onları Allaha havale ediyorum ama. O Allahsız Müge Anlı var ya Allah onu perişan etsin."