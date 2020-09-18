Türkiye'den Mısır'a bomba Doğu Akdeniz teklifi! 3 Kıbrıs Adası büyüklüğünde... Hande Fırat yazdı

Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken Türkiye'nin Mısır'a Doğu Akdeniz teklifi ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat, Ankara ile Kahire arasında yürütülen görüşmeleri köşesine taşıdı. Fırat, Türkiye'nin Mısır'a "Bizimle anlaşırsan 3 Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın" dediğini öne sürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün "Mısır'a 'Libya ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma imzalayabiliriz' dedik" ifadelerini kullanmıştı.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat "Mısır ile süren görüşmelerin perde arkası" başlıklı yazısında, Ankara ile Kahire arasında yürütülen görüşmelerin içeriğine kaleme aldı. Fırat, Mısır'a teklif edilen anlaşmanın içeriğiyle ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı.

İşte Fırat'ın yazısının ilgili kısmı:

Aslında biliyorduk, Türkiye ve Mısır arasında istihbarat örgütlerinin görüştüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın yönettiği Tarafsız Bölge’de bu görüşmelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, “Mısır ile görüşülmüyor değil. İstihbarat düzeyinde görüşmeler var. Mısır’a ‘Libya ile yapılan anlaşma gibi bir anlaşma imzalayabiliriz’ dedik” açıklamasını yaptı. Ben de Mısır’a önerilen anlaşmanın peşine düştüm. Önce Ankara, Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki durumunu nasıl yorumluyor ona bakalım:

- Yunanistan, Mısır’ı kullanıyor. Başka hiçbir konuda ortak paydaları bulunmadığı halde Türkiye karşıtlığı üzerinden Mısır’ı yanına çekiyor.

- Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’a para aktarıyor, nakit akışı sağlıyor. Mısır’dan isteği ise Türkiye ile görüşmemesi. Yunanistan ile Türkiye karşıtlığında buluşması.

Bu durumun farkında olan Ankara, Mısır ile bir süre önce başlattığı arka kapı diplomasisini sürdürüyor. İki örgütün istihbarat örgütleri üst düzeyde görüşüyor. Peki Mısır’a teklif edilen anlaşma ne?

Mısır'a teklif edilen anlaşma

Kaynaklarım bu teklifi şöyle özetlediler:

“Teklif edilen anlaşma Mısır’a üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alan yaratıyor. ‘Yani deniz yetki alanları konusunda bizimle anlaşırsan, üç Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı ekonomine katarsın’ denildi. Açık şekilde Mısır’ın çıkarı Türkiye ile hareket etmektir mesajı verildi.”

Birleşik Arap Emirlikleri’nin parasıyla bu görüşmeleri ve anlaşmayı engellemeye çalışmasına rağmen Mısır ve Türkiye arasındaki arka diplomasisi işliyor.

Fırat'ın yazısının tamamı için tıklayın...