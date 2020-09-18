Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun intihar etti! 'Ölümümden Müge Anlı sorumlu'
Müge Anlı Tatlı Sert'te günlerdir işlenen Aleyna Çakır olayı bambaşka bir noktaya taşındı. Aleyna'nın ölümüyle ilgili suçlanan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun başına tek kurşun sıkarak intihar etti. Gülay Uygun 4 sayfalık intihar mektubunda 'ölümümden Müge Anlı suçludur' dedi.
Aleyna Çakır olayıyla ilgili bir son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar etti. 4 sayfalık intihar mektubu bırakan Gülay Uygun'un başına kurşun sıkarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Olaya ilişkin Ümitcan Uygun ve babası ile avukatları açıklama yaptı. Avukat, Gülay Uygun'un mektubunda 'ölümümden Müge Anlı suçludur' yazdığını açıkladı. Ümitcan Uygun'un babası ise Aleyna Çakır'ın babası için şoke eden bir ithamda bulundu. Aleyna'ya babasını tecavüz ettiğini iddia etti.
Aleyna Çakır'ı zorla pavyonda çalıştıran, işkence ederek öldürmekle itham edelin Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun intihar etti. Sosyal Hizmetler’de görev yapan anne hakkında, Müge Anlı'da şoke eden iddialar gündeme gelmişti. Müge Anlı'nın yayınında Gülay Uygun'un Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği önü sürülmüştü.
İddialar üzerine 'yurt annesi' olarak bilinen Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. İfadeye çağrılan Gülay Uygun, oğlu Ümit Can Uygun hakkındaki şoke eden ifşalar sonrasında zor günler yaşıyordu. Gülay Uygun'un bu olaylar sebebiyle geride 4 sayfalık bir mektup bırakarak intihar ettiği öğrenildi. Gülay Uygun'un başına tek el silahla ateş ederek yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
2 sayfalık intihar mektubunda Müge Anlı'yı suçladı
Gülay Uygun'un intiharına iliştin ailenin avukatı, Ümit Can Uygun ve baba medyaya açıklamalar yaptı. Avukat, Gülay Uygun'un Müge Anlı'nın ATV'deki canlı yayınında yöneltilen ithamlar sebebiyle canına kıydığını öne sürdü. Avukat, "Benim ölümümden Müge Anlı sorumludur diye 2 sayfa mektup yazmış. Bir insanın bu kadar gururuyla onuruyla oynanır mı? Bugün sabah bana ağlayarak mesaj atıp, Benim hiçbir suçum yok, oğlum suçsuz. Ben bu iftirayı nasıl kaldıracağım demiş. Kendisine dönmeye çalıştım ama dönemedim, akşam cesediyle karşılaştım. " dedi.