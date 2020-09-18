Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun intihar etti! 'Ölümümden Müge Anlı sorumlu'

2 sayfalık intihar mektubunda Müge Anlı'yı suçladı

Gülay Uygun'un intiharına iliştin ailenin avukatı, Ümit Can Uygun ve baba medyaya açıklamalar yaptı. Avukat, Gülay Uygun'un Müge Anlı'nın ATV'deki canlı yayınında yöneltilen ithamlar sebebiyle canına kıydığını öne sürdü. Avukat, "Benim ölümümden Müge Anlı sorumludur diye 2 sayfa mektup yazmış. Bir insanın bu kadar gururuyla onuruyla oynanır mı? Bugün sabah bana ağlayarak mesaj atıp, Benim hiçbir suçum yok, oğlum suçsuz. Ben bu iftirayı nasıl kaldıracağım demiş. Kendisine dönmeye çalıştım ama dönemedim, akşam cesediyle karşılaştım. " dedi.