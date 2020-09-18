Milli Eğitim Bakanlığı, 59 ilde 62 bin kişi alacak! İşte şartları ve ücretleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 59 ilde toplam 62 bin 698 geçici işçi alacak. Günlük 7.5 ila 9 saat arasında mesai yapacak işçilere asgari ücret kadar maaş ödenecek. İşte ayrıntılar...

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Türkiye İş Kurumu (İşkur), işsizliğin yoğun olduğu yerlerde ‘Toplum Yararına Program’ ile geçici işçi istihdam ediyor. Bu kapsamda İşkur tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullara personel alımı gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye’nin 59 ilinde toplamda 62 bin 698 kişiye iş imkanı sunulacak. Başvuru tarihleri illere göre değişiyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Toplum Yararına Program kapsamında alınan personeller, MEB’e bağlı okullarda güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik elemanı olarak görev yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen programa başvurmak isteyenler, ‘esube.iskur.gov.tr’ sitesinden, e-Devlet’ten, İşkur şubesinden veya ALO 170 hattından işlemlerini yapabiliyor.

Başvurmak için hangi şartlar var?

Posta'da yer alan habere göre adaylarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Başvuru yapabilmek için İşkur’un sistemine kayıt yaptırmanız ve kayıtlı işsiz olmanız da gerekiyor. Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecek. Ayrıca adayların son 1 aydır işsiz olması gerekiyor.

Asgari ücret ödenecek

Programa katılmaya hak kazananlara asgari ücret (2 bin 324 lira 70 kuruş) düzeyinde ödeme yapılacak. Geçici işçiler 12 aylık süreçte en fazla 9 ay boyunca çalışabilecek.

Günlük çalışma saati ise 7.5 ile 9 saat arasında değişebiliyor. Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlendi. Programdan aynı adreste ikamet eden yalnızca bir kişi faydalanabilecek.