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ABD'den korkutan iddia! Hizbullah, Avrupa'nın çeşitli yerlerine silah ve amonyum nitrat sakladı

ABD, Hizbullah'ın Avrupa'nın çeşitli yerlerine silah ve patlayıcı yapımında kullanmak için amonyum nitrat yerleştirdiğini iddia etti.

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Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele birimi koordinatörü Nathan Sales, iddialarının ardından Avrupa ülkelerine Hizbullah'a karşı daha sert bir duruş sergilemeleri için çağrıda bulundu.

Sales, "Belçika'dan Fransa'ya, Yunanistan'a, İtalya'ya, İspanya'ya ve İsviçre'ye Hizbullah silahları götürüldüğünü söyleyebilirim. Aynı zamanda Fransa, Yunanistan ve İtalya'da ciddi miktarda amonyum nitrat bulundu ve yok edildi" diye konuştu.

"Neden Hizbullah Avrupa'da amonyum nitrat stoklar?"

"Neden Hizbullah Avrupa'da amonyum nitrat stoklar?" diye sonra Sales, kendi sorusunu yanıtlayarak; "Cevap çok açık. Böylece Tahran istediği zaman terör saldırısı düzenleyebilirler" ifadelerini kullandı. 

Beyrut limanında bir depo dolusu amonyum nitrat çok büyük bir patlamaya sebep olmuştu. Avrupa Birliği, Hizbullah'ın silahlı kolunu terör örgütü olarak tanırken siyasi kanadı için böyle bir nitelendirmede bulunmuyor.

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