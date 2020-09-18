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Çin, deniz ürünlerinde Kovid-19 saptanan Endonezya firmasından ithalatı durdurdu

Anadolu Ajansı

Çin, deniz ürünlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Endonezya menşeli bir firmadan ithalatı askıya aldı.

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Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, deniz ürünleri imalatçısı PT Putri Indah adlı firmadan ithal edilen dondurulmuş kılkuyruk balığı ve ürün paketinden alınan numunelerde Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu firmadan bugünden itibaren geçerli olmak üzere ithalatın bir hafta süreyle durdurulduğu belirtildi.

 PT Putri Indah şirketi ve Endonezyalı yetkililer henüz açıklama yapmadı.

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