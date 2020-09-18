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Domagoj Vida ayrılığın eşiğine geldi indirimi yine reddetti

Beşiktaş'ın 'İndirime git ya da gelen teklifleri değerlendir' dediği Domagoj Vida, indirim teklifini yine reddetti. Hırvat futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrıldı.

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Futbolculardan indirim talep eden ancak birkaçı dışında pozitif yanıt alamayan Beşiktaş'ta ayrılık çanları Domagoj Vida için çalıyor. 3 milyon Euro civarında garanti kontratı bulunan, bonuslarla birlikte yıllık maliyeti 4 milyon Euro'yu bulan 31 yaşındaki Hırvat stoper, kendisine sunulan son indirim önerisini de reddetti.

Vida'ya, yapılan görüşmede özetle, “İndirime git ya da gelen teklifleri değerlendir” denildi. Ücretinde değişimi kesinlikle kabul etmeyen tecrübeli savunma oyuncusunun, menajeri İstanbul'a çağrıldı.

Yabancı kontenjanında yer açılınca genç stopere lisans

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle ayrılık şartlarını görüşecek. Siyah-beyazlı kulüp Vida'ya gelen teklifleri değerlendirip maaş bütçesinde yer açıp kulüp harcama limitini rahatlatmak da istiyor. Ayrıca yabancı kontenjanında yer açılınca kiralanan genç stoper Montero'ya da lisans çıkarılacak.

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