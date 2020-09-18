Amy Dorris'ten Trump'a taciz suçlaması: Zorla tuttu ve öpmeye çalıştı
ABD’li model ve oyuncu Amy Dorris, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine 1997 yılında düzenlenen ABD Açık tenis turnuvasında cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.
ABD’li model ve oyuncu Amy Dorris, ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili taciz suçlamasında bulunurken dünya bu dedikoduyu konuşmaya başladı. Trump’ın kendisini taciz ettiğini ve vücuduna dokunduğunu öne süren Dorris, ABD başkanının zor kullanarak kaçmasına da izin vermediğini söyledi.
“Beni zorla tuttu öpmeye çalıştı'': O dönemde 24 yaşında olduğunu belirten Dorris, “Beni zorla tuttu ve hareket edemedim. Beni öpmeye çalışırken onu itmeye çalıştım, bu şekilde zarar verebileceğimi düşündüm. Hala bu konu hakkında çok üzgün ve hasta hissediyorum. Kişilik haklarım ihlale uğradı” ifadelerini kullandı.
Ailesi için vazgeçmiş: İki kız çocuğu annesi olan Dorris, yaşadığı taciz hakkında konuşmaya ilk olarak Trump’a benzer suçlamanın yapıldığı 2016 yılından önceki seçimlerde konuşmaya karar verdiğini ancak bunun ailesine zarar verebileceğini düşünerek vazgeçtiğini belirtti.
''Kızlarıma rol model olmak istiyorum'': “Şu anda kızlarım 13 yaşına girmek üzere ve onlara kimsenin rızaları olmadan bir şey yapamayacaklarını öğretmek istiyorum. Onlara sessiz kalmayarak rol modeli olmak istedim” diyen Dorris neden şu anda konuşmaya karar verdiğini açıkladı.