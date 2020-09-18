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Mehmet Özdilek özel olarak istedi Erzurumspor'dan çifte bomba

BB Erzurumspor transferde gaza bastı. Teknik direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'tan Umut Nayir'i kiralık olarak takımda görmek istiyor. Öte yandan Erzurum ekibi, Valencia stoperi Ezequiel Garay ile yeniden masaya oturacak.

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Sezon öncesinde Arvydas Novikovas, Adolphe Teikeu, Mitchell Donald, Arturo Mina, Kaan Kanak, Patrus Boumal, Fabien Farnolle ve Armando Sadiku gibi isimleri transfer eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 yıldızı daha kadrosuna katarak, transferi tamamlamayı hedefliyor.

Bu anlamda Dadaşlar'ın ilk hedefi Beşiktaş forması giyen Umut Nayir oldu. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in, golcü bir ismi takımında görmek istemesi üzerine 27 yaşındaki yıldız ile masaya oturulacak. Dadaşlar'ın hedefi ise Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna katmak.

Diğer isim Ezequiel Garay

Transferde diğer isim, son olarak İspanyol ekibi Valencia'nın formasını giyen Arjantinli stoper, Ezequiel Garay. Daha önceki görüşmelerde olumsuz yanıt alınmıştı. Mavi-Beyazlı ekip, 33 yaşındaki futbolcunun menaceri ile tekrar masaya oturacak.

Erzurum ekibi, Garay'ı da kadrosuna katarak transferi bitirmeyi planlıyor.

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