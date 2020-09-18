WhatsApp Web'e yeni özellik geliyor: Parmak iziyle giriş

Dünyada milyarlarca kişinin kullandığı WhatsApp, masaüstü sürümü için parmak iziyle giriş özelliğini test ediyor. Dev firma, bu özellikle birlikte ek güvenlik önlemini amaçlıyor.

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Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e yeni bir özellik geliyor. Buna göre WhatsApp Web'e parmak iziyle giriş çalışmaları başladı. Şirket, WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde QR koduyla oturum açmaya izin veren platform kullanıcılarına yeni bir opsiyon sunmaya hazırlanıyor.

Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e 'dokunarak oturum açma' özelliği geliyor. WhatsApp'ın yeni beta sürümünde parmak iziyle oturum açma işlevini test ettiği ortaya çıktı.

O ihtimal ortadan kalkıyor

Söz konusu yeni yöntem, bir başkasının telefonunuzu bularak hesabınıza giriş yapma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.