Bize at eti yediriyorlar çaya boya da koyuyorlar! İşte akla hayale gelmeyecek hileler
Tarım Bakanlığı, gıdalardaki usulsüzlükleri dönem dönem listelerle ifşa ediyor. Hileli ürünlerde at eti de var, çayda boya da. Ama akla hayale gelmeyecek başka hileler de var.
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin ve firmaların listesi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık son olarak 91 firmadan 113 parti ürünü listeye aldı. 2012'den bu yana toplamda 3 bin 605 parti ürün tağşiş ve taklit listesine alınmış oldu. Hürriyet köşe yazarı Sefer Levent, 'Bize neler yediriyorlar' başlığıyla yazdığı yazısında yapılan hilelere dikkat çekti.
Cicili bicili masalara aldanmayın: Vatandaşların aldığı ürünlere dikkat etmesi gerektiğini belirten Levent, "Madem ki ünlü marketlerin kendi denetimleri, bakanlıkların teşhiri, para cezaları, bizlerin yazması yetmiyor o zaman iş vatandaşa düşüyor. Aldığınız ürünü, içindekileri, kaça satıldığını lütfen inceleyin. Restoranların cicili bicili masalarına, lüks konforlu koltuklarına, maskelerini takmış hizmet veren garsonlarına aldanmayın. O restoranların önce mutfaklarına dalın.
Cebinizdeki paraya nasıl göz dikiyor sizi nasıl kandırıyorlar: Pandemi döneminde ekstra dikkatli olmak zorundasınız. Garsonlar yetmez, aşçılarda mutfaktaki diğer personelde maske var mı, temizlik kurallarına uyuluyor mu asıl onları inceleyin. Yaklaşık iki yıl önce bu köşede kaleme almıştım. Bakın gıda sahtekarları açıklananlar dışında sağlığınıza nasıl suikastte bulunuyor. Cebinizdeki paraya nasıl göz dikiyor sizi nasıl kandırıyorlar... Bir kez daha hatırlatıyorum, uyarıyorum..."
Lohusa şerbetli döner: Etin kilogram fiyatı belli. Önünüze gelen 150-200 gramı döner etinin fiyatı, nasıl oluyor da etin 150-200 gramından ucuz olabilir, bir düşünün. Cevap basit bazı restoran ve büfeler et dönerde soya kıyması, tavuk ve hindi eti kullanıyor. Sahte dönerin içine ayrıca hayvanların iç organları, bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntıları da katılıyor. Tüm bu karışım anlaşılmasın diye lohusa şerbeti ile de renklendiriliyor.