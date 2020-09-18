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Bursa'da kaçak kına gecesine baskında 12 kişiye ceza yağmuru

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen düzenlenen kına gecesine zabıta ekipleri baskın yaptı. Düğün salonunda bulunan 12 kişiye toplam 42 bin TL cezai işlem uygulandı.

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Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen 'kaçak kına gecesi' düzenlendiği yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen zabıta ekipleri, düğün salonuna baskın yaptı.

Ekipler düzenlediği baskında, kınaya katılan 12 kişiye 3 bin 500'er liradan toplam 42 bin TL ceza kesti. Ayrıca düğün salonu sahibi ile kına gecesini düzenleyen aileye 350'şer liradan toplam 700 TL ceza uygulandı.

Kına gecesinde çekilen görüntülerde, davetlilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

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