4 kilo ağırlığında futbol topu büyüklüğünde Gaziantep'te dev kitle böyle çıkartıldı

İSTANBUL'da karın ağrısı şikayeti çeken F.P. (43), başvurduğu hastanede 'kitle' gerçeğiyle karşılaştı. Karın bölgesindeki şişliğin ilk başta kilo olduğunu zanneden kadın, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde ameliyatla sağlığına kavuştu. Çıkarılan kitlenin büyüklüğü, kadını hem korkuttu hem şaşırttı.

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İstanbul’da yaşayan 43 yaşındaki F.P., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Başvurduğu hastanede genç kadına karnında bir kitle bulunduğu ve ameliyat olması gerektiği söylendi. Ancak bu riskli ameliyatı olmaya cesaret edemeyen hasta ağrıları dayanılmaz hale gelince arayışa girdi.

Yaptığı araştırmalar sonrası bu tarz riskli ameliyatların Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir tarafından ANKA Hastanesinde başarı ile gerçekleştirildiğini görünce hemen hastane ile iletişime geçti. Randevu aldıktan sonra Gaziantep’e gelen F.P., Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir tarafından muayene edildi.

25 santimetre 4 kilo ağırlığında

Çekilen bilgisayarlı tomografi ve MR, yapılan tahliller ile ultrason tetkiki sonucunda genç kadının karnında kitle olduğu teşhisi netleşti. Hasta hemen ameliyata alındı. Yrd. Doç. Dr. Demir tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, genç kadının karnından 25 santimetre çapında 4 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Hasta kadın, riskli ameliyatın ardından kitleden kurtularak sağlığına kavuştu.

"Karnındaki şişliğin kilodan kaynaklandığını düşünmüş"

Operasyonun gayet başarılı geçtiğini dile getiren ANKA Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir, "Hastamız bize şiddetli karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Karnındaki şişliği kilo alımına bağlayan hastamızın bu büyüklükte bir kitle olacağı aklına bile gelmemiş. Şiddetli ağrılar olunca hastaneye başvurmuş. Ardından da bize ulaşmış. Yaptığımız tetkiklerde göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran diyafram dediğimiz yerden başlayıp, aşağıya kasık yani pelvis bölgesine uzanan oldukça büyük dev boyutlarda yaklaşık 4 kilogram ağırlığında bir kitle tespit ettik. Hastada bazı semptomlar oluştuğunu da görünce hemen ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti. Durumu iyi. Karnının içesinden futbol topu büyüklüğünde yaklaşık 25 santimetrelik bir kitle çıkardık. Hastamızın ameliyat sonrası durumu da iyi gidiyor” dedi.

Gerçekleştirilen operasyon sonrası ağrılarından kurtulan ve rahat nefes alan F.P., “Uzun zamandır şiddetli karın ağrısı çekiyordum. Başvurduğum hastanelerde ameliyat olmam gerektiği söylendi Ancak bu riskli ameliyatı olmaya cesaret edemedim. Yaptığım araştırma sonrası Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir’in bu tarz riskli ameliyatları başarı ile gerçekleştirdiğini gördüm. Ona güvenerek Gaziantep’e geldim. İyi ki de gelmişim. Şu an ağrım kalmadı. Kendimi gayet iyi hissediyorum." dedi.