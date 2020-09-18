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Moody's, 8 şirketin notunu indirdi! Türkiye'nin en önemli markaları

Türkiye'nin kredi notunu düşüren Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 8 şirketin de notunu indirdi.

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Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Erdemir, Koç Holding, OYAK, Turkcell, TÜPRAŞ ve Şişe Cam'ın kredi notları 'B1'den 'B2'ye çekildi. 

Kredi notlarının görünümü 'Negatif' olarak belirlendi.

Erdoğan, 'Puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok' demişti

Moody's geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirmiş, görünümü de 'negatif' olarak teyit etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni konuşmasında, şöyle demişti:

Şu anda Türkiye, ekonomide pik yapıyor, dibe değil, tavana, onlar da kalkmışlar şimdi bizim puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.

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