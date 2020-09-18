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Bursalı iş adamı koronavirüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

BURSALI iş adamı, Cantoy Tekstil'in kurucusu Eyüp Otman (67) korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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Aynı zamanda şiir ve sanatla da ilgilenen 67 yaşındaki Otman'ın 15 gün önce sosyal medyada, "Kesilmişse rızkımız bu dünyayı azimde, selamız verilir, iltimas etmeden bizim de" diye yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

Nefes almakta zorlandığı için yoğun bakımda olan Otman, korona virüse dikkat çektiği diğer bir paylaşımında ise su cümlelere yer verdi:

"Sirenler çok çalıyor, revaçta sarı illet. Maske, mesafe mühim dikkat edin ey millet."

Otman'ın cenazesi bugün Karacabey'e bağlı Yolağzı köyünde defnedilecek.

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