İstanbul'da 'kademeli mesai' kararı bugün açıklanıyor

İSTANBUL'da coronavirüs tedbirleri nedeniyle kademeli mesaiye geçiliyor. Ayrıntıları İstanbul Valisi Yerlikaya gün içinde açıklayacak.

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İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına bugün açıklama yapılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak "Kademeli mesai konusunda cuma günü açıklama yapacağız. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" açıklaması yapmıştı.

Yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Nisan, Mayıs, Haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü. Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" ifadelerini kullanmıştı.

''Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır"

Ilıcalı, "Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır" diye konuştu.