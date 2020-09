Feridun Kunak eşi Serap Kunak kimdir kaç yaşında?

Feridun Kunak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Feridun Kunak'ın karısı Serap Kunak kimdir, kaç çocukları vardır soruları merak konusu oldu. Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi imkanı sunan ve hastalıkları alternatif bir yolla tedavi eden Feridun Kunak'ın biyoğrafisi haberimizde. Peki güzellik uzmanı ve yaşam koçu olan eşi Serap Kunak'ın bilinmeyenleri neler?

Abone ol

Feridun Kunak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında veFeridun Kunak'ın karısı Serap Kunak kimdir soruları merak konusu oldu. Sevilen kişiliği ve sempatik hallleri ile hastalıklara alternatif çözüm bulan Feridun Kundak'ı daha yakından tanıyalım.

Feridun Kunak kimdir: Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara şehrinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren kendisine doktorluk mesleğini hedef seçen ve zaman içerisinde yaşanan gelişmeler ile birlikte bu mesleğin peşinden istisnasız bir şekilde gitme yoluna giden Feridun Kunak, başarılı eğitim hayatı sayesinde de hedeflerine kısa zaman içerisinde ulaşmayı başarmıştır.

Lise yıllarına kadar Ankara şehrinde yer aldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandı ve buradan 1976 yılında mezun olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde hedefi olan doktorluk mesleğine hızlı bir şekilde erişmeyi de başardı. Sonrasında ise profesyonel kariyerine hızlı bir şekilde giriş yaparak kendisini herkese gösterdi.

HÜKÜMET TABİPLİĞİ İLE GÖREVİNE BAŞLADI: Feridun Kunak, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra kısa bir zaman dilimi içerisinde Bursa şehrinde hükümet tabipliği görevine başlayarak doktorluk görevini devlet kanalları için görevini icra etmeye başladı ki bu anlamda kısa zaman içerisinde kendisini gösterdi.

1978 yılının son dönemlerinde ise askerlik görevini icra etmeye başladı. Askerliğini da tabip olarak yapan Feridun Kunak, bu süreç içerisinde İstanbul’da kendisine bir muayenehane açtı ve bu muayenehane içerisinde de hastalarını muayene ederek işletmeci oldu. Sonrasında ise Sağlık Bakanlığı’na müracat ederek doğu görevine atandı ve doğu görevini tamamladı.

PRATİSYEN HEKİMLİKTEN SONRA YENİ BİR İHTİSAS: Kariyerinin bu safhasına kadar pratisyen hekim olarak hayatına devam eden Kunak, zaman içerisinde kendisini geliştirme yolunda daha somut adımlar atmaya başladı ki bu somut adımlar beraberinde daha ilgi çekici seçenekler ortaya çıkardı diyebiliriz.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü ihtisasına da başlayarak bu anlamda kendi sınıfı seçen Kunak, zaman içerisinde 1985 yılında bu ihtisasını da tamamlayarak Ortopedi sınıfı doktoru olmayı başarmıştır.

ZAMAN İÇERİSİNDE TELEVİZYON PROGRAMLARINA BAŞLADI

Eğitimini tamamladıktan sonra belli bir süre devlet hastanelerinde ve özel muayenehanelerinde hizmet sağlayarak görevini başarılı bir şekilde icra eden Feridun Kunak, zaman içerisinde kendisini daha da geliştirmiş ve bu anlamda tanınan isimlerden birisi olmayı da başarmıştır.

Bu tanınırlığı, zaman içerisinde Feridun Kunak için televizyon kanallarının kapısını açtı ve zaman içerisinde kendi ismi ile programlar yaparak ya da çeşitli sağlık programlarına katılarak ülkemizin en çok tanınan doktorlarından birisi olarak da dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

FERİDUN KUNAK BİRÇOK MESLEKİ EĞİTİM VE KURS ALMIŞTIR

Ünlü doktor Feridun Kunak, kendi ihtisas alanında birçok farklı eğitim alarak bu anlamda sınıfının en iyi doktorlarından birisi olarak da dikkatleri çekmiş ve ön plana çıkmıştır

Bazı eğitim ve kursları aşağıdaki gibidir;

Temel Ozon Terapi Eğitim Programı

Uluslar arası 2. Nöralterapi Kongresi (Ağrı tedavisinde NT, Bozucu alan ve lokomotor sistem rahatsızlıklarında NT)

Uluslar arası Tıbbi Hipnoz Kongresi

Tıbbi Hipnoz Teorik Bilgiler Kursu

Bi-Digital O-RING Test Semineri

Doğuştan Kalça Çıkığı Kursu

İlk Yardım Temel Kursu

Akupunktur Eğitim Semineri

Reconnective Healing Level III. : The Reconnection

Kazalar ve Acil Yardım Sempozyumu

Akupunktur Semineri

Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi (Anksiyete bozukluklarında hipnozla tedavi)

Ulusal Hipnoz Derneği Kongresi

Akupunktur Eğitim Semineri

Anti-Aging Medikal Estetik Kongresi

İleri Cerrahi Atroskopi Kursu

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Spor Travmatolojisi Kursu

Society of Arthopaedic Surgery and Travmatology Congres

Sıcot Bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

WFAS 95 Symposium on Acupuncture and QI

Türkiye Spor Hekimleri Derneği I. Milli Spor Hekimliği Kongresi

Bi-Digital O-RING Test Semineri

Reconnective Healing Semineri

Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi

Ulusal Akupunktur Kongresi

Tıbbi Hipnoz Kursu (Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar)

Basamak Tıbbi Hipnoz Kursu

Ulusal Akupunktur Kongresi

Training of National Medical Staff Course

Lazerve Elektro Akupunktur Facelifting, Lympfdranage nach