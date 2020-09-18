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Burdur'da Covid-19 testi yapılacak yaşlı adam pencereden kaçtı böyle konuştu

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'da Covid-19 testi için acil serviste bekletilen Ş.K. (60), hastanenin açık olan pencere camından atlayarak, kaçtı. Polis tarafından evinde yakalan yaşlı adam, gazetecilere 'neden kaçmayayım?' şeklinde konuştu.

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Burdur’da yaşayan Ş.K. tat ve koku alamaması üzerine Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil serviste muayene edilen Ş.K.'ye şüphe üzerine Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. Ancak, acil serviste beklemesi söylenen Ş.K., açık olan pencere camından atlayarak kaçtı.

Ş.K.'nin kaçtığı fark edilince polise haber verildi. Polis ekipleri, Ş.K.'yi, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Ş.K. ambulansla hastaneye geri götürüldü. Yaşlı adam, görüntü alan basın mensuplarının sorusuna, "Niye kaçmayayım?" şeklinde konuştu.

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