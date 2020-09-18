Galatasaray'dan Mario Götze bombası! Belhanda giderse açıklanacak

Galatasaray, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü'yü 3-1 yenerek yoluna devam eden Galatasaray'da herkes orta saha transferi bekliyor ancak Fatih Terim'in planları başka.

Fatih Terim'in Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle özellikle hücuma yönelik bir orta saha oyuncusunu da istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı ekibin bu plan doğrultusunda kadrosuna katmak istediği ve İstanbul'a gelmeyi kabul eden isim ortaya çıktı.

Götze'yle 2 yıllık anlaşma

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'nin Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve şu an sarı kırmızılı kulüpten haber beklediği öne sürüldü. Bonuslarla beraber 4.5 milyon avroya oynayan Younes Belhanda'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor ancak Belhanda'nın Al Hilal ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alınamaması nedeniyle adım atılamıyor.

4 milyon euro önerildi

Arap takımı yıllık 4 milyon euro önerirken Faslı yıldız, 5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar devam ediyor.