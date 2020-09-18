Diyarbakır Valisi'nden koronavirüs uyarısı: 'Taksirle adam öldürmek' suçundan işlem yapılacak
Karantina sürecinde evden çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, izolasyonu ihlal edenlere 'taksirle adam öldürmek' suçundan işlem yapılacağını söyledi.Abone ol
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptı ve esnafı ziyaret ederek kurullara uyulup uyulmadığını inceledi.
Vali Karaloğlu, vatandaşlara Koronavirüs'e karşı mücadelenin bitmediğini ve fiziki mesafeye mutlaka dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yaptı.
'Taksirle adam öldürmek' suçundan işlem yapılacak
Karantina sürecinde evden çıkılmaması gerektiğini belirten Karaloğlu, ''İzolasyonu terk edip sokağa çıkmanın cezası 'taksirle adam öldürmek' suçudur'' ifadesini kullanarak, izolasyonu ihlal edenlere bu suçtan işlem yapılacağını söyledi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da testi negatife dönen hasta doktorun elini öperek teşekkür etti