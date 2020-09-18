Antalya'da testi negatife dönen hasta doktorun elini öperek teşekkür etti
Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan son Covid-19 testi negatif çıkan Hacer Ç. (66), gözyaşlarına boğuldu. Doktoru kendisine doğru çeken kadın, 'Bu eller bizi sağlığımıza kavuşturdu' diyerek elini öptü.
Koronavirüsle (Covid-19) mücadelede ilk günden bu yana büyük özveriyle süreci yöneten sağlık çalışanları koronavirüs testi pozitif çıkan hastaları yeniden sağlığına kavuşturmak için büyük emek harcıyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 15 yataklı yoğun bakım biriminde 60'a yakın sağlık çalışanı, günün her saatini hastalarla bir arada geçiriyor. Sağlık çalışanları, hastaları tedavi etmek için adeta gözlerinin içine bakıyor.
Koronavirüs testi pozitif çıkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakım birimine alınan Hacer Ç. burada sağlık çalışanlarının büyük gayretleri sonucu koronavirüsü yendi. Son testi negatif çıkan, kritik eşikten döndüğü öğrenilen Hacer Ç., yoğun bakım uzmanı Dr. Selman Karadayı'nın muayenesi sırasında sağlık çalışanlarına moral vermek için 'hasta değilim, çok iyiyim' dedi.
"Bu eller bizi sağlığımıza kavuşturdu, Allah hepsinden razı olsun"
Dr. Karadayı'nın eldivenli elinden tutarak bir kere daha teşekkür eden Hacer Ç. gözyaşları içinde onun elini öptü. Dr. Karadayı'nın tüm engellemelerine ve elini çekmeye çalışmasına rağmen elini öpen Hacer Ç. "Bu eller bizi sağlığımıza kavuşturdu. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.
Hastalığa karşı her türlü önlemi almasına rağmen yoğun bakıma kadar geldiğini anlatan Hacer Ç. “Ben iyileştim. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes sağlığına dikkat etsin. Burada doktorlar, sağlık çalışanları tedavi sürecini çok iyi yönetiyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.