Antalya'da testi negatife dönen hasta doktorun elini öperek teşekkür etti

"Bu eller bizi sağlığımıza kavuşturdu, Allah hepsinden razı olsun"

Dr. Karadayı'nın eldivenli elinden tutarak bir kere daha teşekkür eden Hacer Ç. gözyaşları içinde onun elini öptü. Dr. Karadayı'nın tüm engellemelerine ve elini çekmeye çalışmasına rağmen elini öpen Hacer Ç. "Bu eller bizi sağlığımıza kavuşturdu. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.