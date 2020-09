Ümraniye’deki tüm okullar dezenfekte edildi

Ümraniye’deki tüm okullar Ümraniye Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından dezenfekte edildi. Ümraniye’deki 106 okul, sınıflarından konferans salonlarına, bahçesinden oyun gruplarına kadar temizlenerek hazır hale getirildi.

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Pazartesi günü açılacak olan okulları baştan sona dezenfekte ederek hazır hale getirdi. Ümraniye’deki 106 okul baştan sona özel bir solüsyonla dezenfekte edilirken, okulların bahçeleri ve çevresi de özenle temizlendi.

Ümraniye Belediyesi’nde dezenfekte ekibinin sorumlusu olarak görev yapan Selim Abiş, “Ümraniye genelinde 106 tane okulumuz var. Geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren dezenfekte çalışmalarına başladık. Bu okulların büyük bir çoğunluğunu bitirdik ve şu anda 21 okul kaldı. Bu kalan okulları da hafta sonuna kadar temizleyerek hazır hale getireceğiz. Okulları detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Okulların içinde koridorları, sınıfları, tuvaletleri, merdiven korkuluklarını, yani çocukların temas ettiği her noktayı dezenfekte ediyoruz” şeklinde konuştu. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından velileri de rahatlatan açıklamalarda bulunan Selim Abiş, “Velilerimizin içleri rahat olsun. Okullarımızın her noktasını dezenfekte ediyoruz. Yaptığımız ilaç uzun süre etkisini gösteriyor. Yani velilerimizin içleri rahat olsun. Çocukların temas edebileceği her yeri dezenfekte ediyoruz” dedi.