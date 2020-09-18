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Fahrettin Koca'dan korkutan İzmir uyarısı: Yüzde 42 artış var

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İzmir'de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var. İzmir'de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor.'' açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Koca, İzmir Valiliği'ni ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, ''İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz.

Zatürre oranında düşüş var
Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 8,2'den 4,9'a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum.

''Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti''
Türkiye genelinde temaslıların taraması yani filyasyon, ortalama 15 saat içinde yapılıyor. İzmir'de ise bu şu an 19 saat. Bunu önce Türkiye ortalamasına daha sonra 12 saate çekmeyi hedefliyoruz. Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz.

''Sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum''
Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acı yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. İzmir başta olmak üzere bölgeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum."

Koca'dan 'babayiğit'lere koronavirüs mesajı
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. 'Bana bir şey olmaz' diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var" ifadesini kullandı.

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