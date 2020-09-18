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Bakan Berat Albayrak'tan şehit 2 asker için başsağlığı mesajı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu esnasında üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

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