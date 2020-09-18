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FBI Direktörü Chris Wray Trump'in aksini konuştu: Antifa örgüt değil, ideoloji

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Chris Wray, Başkan Donald Trump'ın söylediklerinin aksine açıklamalar yaptı. Wray, 'Antifa örgüt değil, ideoloji' dedi.

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, Başkan Donald Trump'ın terör örgütü olarak tanınacağını açıkladığı Antifa ile ilgili farklı ifadeler kullandı.

Wray, Antifa'ya ilişkin değerlendirmesini, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nde yaptı.

"Antifa bir ideoloji'' 

Antifa'nın ciddi endişe yarattığını ve FBI'ın Antifa ile bağlantısı olduğu düşünülen bireyler dahil şiddete başvuran anarşist aşırıcılara karşı uygun soruşturmalar yürüttüğünü dile getiren Wray, öte yandan Antifa için "Bu bir grup ya da örgüt değil. Bir hareket ya da ideoloji." ifadesini kullandı.

Wray, sağ ve soldaki aşırıcıları teşkil ettikleri tehdit açısından kıyaslaması istendiğinde de "FBI'da aslında bizler tehditleri sol, sağ bağlamında düşünmüyoruz. İdeolojiye değil şiddete odaklıyız." değerlendirmesini yaptı.

FBI Direktörü Wray, son yıllarda ABD'de en ölümcül saldırılardan beyaz üstüncüler gibi şiddete başvuran ırkçı aşırıcıların sorumlu olduğunu vurgulayarak, 2020'de ise en ölümcül şiddete, anarşistler gibi hükümet karşıtı aktivistlerin yol açtığını belirtti.

"Seçimleri hedef alan müdahaleler tespit edilmedi'' 

Wray, ayrıca istihbarat yetkililerinin Rusya'nın kasım ayında ABD'de yapılacak başkanlık seçimine müdahale ettiği yönündeki değerlendirmesini de onayladı.

Bunların, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan kampanyalar ve Demokrat aday Joe Biden'ı karalama çabaları biçimde meydana geldiğini belirten Wray, henüz 2016'daki gibi seçim altyapısını hedef alan müdahalelerin tespit edilmediğini kaydetti.

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı Antifa grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurmuştu.

Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya'da yükselen Nazizm'e karşı ortaya çıkan aşırı sol grup Antifa hareketinin kökeni Avrupa'da 1930'lara dayanıyor.

Amerika'da 1980'lerden sonra ortaya çıkan Antifa, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen aşırıcılar olarak biliniyor.

Faşizme ve ırkçılığa karşı, özellikle toplumsal olay ve protestolarda kendini gösteren bu gruplar, karşı tarafı yıldırma, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi "protesto taktikleri" kullanmasıyla öne çıkıyor.

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